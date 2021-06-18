Долгожданная реконструкция трассы Красноярск – Элита начнется в конце июня. Фото: пресс-служба правительства края

Долгожданная реконструкция трассы Красноярск – Элита начнется в конце июля, сообщает министерство транспорта края. Это один из самых востребованных дачных маршрутов, но в последние годы из-за большого потока транспорта возникает проблема с проездом. Поэтому в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» дорогу расширят до четырех полос и установят барьерное ограждение. На объекте появится искусственное освещение, водоотвод, тротуары, автобусные остановки, надземный пешеходный переход

Работа стартует с перекрестка дорог Красноярск – Элита и Еловое – станция Минино. Сначала здесь появится одноуровневая развязка с обустроенными разворотными съездами и двумя автобусными остановками. Этот этап будет первым из четырех запланированных и завершится в сентябре следующего года. Цена контракта – 534,8 миллионов рублей.

Следующий этап пройдет в районе остановки «Мясокомбинат». Специалисты выполнят сопряжение участка с улично-дорожной сетью Красноярска. Для этого сместят ось проектируемой автомобильной дороги, а также возведут новый мост через Бугач, параллельно уже существующему.

Всего на трассе Красноярск – Элита дорожники реконструируют восемь километров. Срок сдачи объекта – 2024 год.