В Туве мать признали виновной в гибели 4-летнего сына Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве суд признал виновной 38-летнюю женщину в гибели 4-летнего сына. Почти год длилось следствие и судебное разбирательство. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе тувинского следкома.

Трагедия произошла 2 июля 2020 года в местечке Алдыы-Шынаа, это неподалеку от города Шагонара. На берегу Енисея собралась компания, взрослые распивали спиртные напитки, дети фактически оставались без внимания. 4-летий ребенок подошел вплотную к воде, затем зашел в нее. Вода холодная, течение довольно сильное. Оказавшись в ней, ребенок не смог выбраться, не смог позвать на помощь. К несчастью, поблизости не было в тот момент никого, кто бы поднял тревогу или спас малыша.

В результате преступной халатности матери он утонул. Суд учел характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимой, наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств и характеристику. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года. Приговор вступил в законную силу.