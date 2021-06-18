В Красноярске пропала 28-летняя девушка с обритой головой. Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"

В Красноярске пропала 28-летняя девушка Александра Чернецова. В последний раз ее видели накануне,17 июня. В 22:15 она ушла из дома (живет на улице Взлетной, 26 г). У близких ей людей были основания заявить об ее исчезновении в полицию. А полиция подключила волонтеров организации «Поиск пропавших детей-Красноярск». Волонтеры пока распространяют ориентировки на девушку, но при необходимости готовы собраться на поиски.

Примеры пропавшей: на вид 22 года, рост 164 сантиметра. Готова обрита налысо, часто сидит в позе лотоса и молится. Была одета в черные штаны, на ногах синие кеды с белыми шнурками. С собой большой туристический рюкзак, каремат, спальный мешок и палатка. Палатку, как уточняют волонтеры, она может поставить в любом районе города.

Всех, кому известно местонахождение пропавшей, просьба сообщить по телефону:

- (391) 220-14-06 – дежурная часть отдела полиции № 10

- 8-950-99-66-066 – волонтёры (круглосуточно).