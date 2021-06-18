В правительстве Красноярского края объяснили, зачем считать северных оленей Фото: Мария ЛЕНЦ

На Таймыре начнется подсчет численности северных оленей. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе министерства экологии и рационального природопользования, мониторинг численности популяции дикого северного оленя проходит в рамках реализации государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов.

Первый мониторинг специалисты провели на территории Эвенкии весной текущего года. Они обследовали почти 188 тысяч квадратных километров. На Таймыре авиаучет начнется 5 июля и продлится месяц. Специалистам придется облететь более 370 тысяч квадратных километров. В своей работе специалисты используют самолет и цифровые фотокамеры.

В последний раз работы по оценке состояния и территориального размещения таймырской популяции дикого северного оленя проходили в 2009 и 2013-2014 годах.

- Результаты авиаучетных работ позволят нам увидеть полную картину путей миграции животных, мест их сезонных концентраций, а также оценить современное состояние таймырской популяции дикого северного оленя. Мы сможем увидеть динамику численности ДСО, устанавливать лимиты добычи и определить необходимый комплекс мероприятий для сохранения и воспроизводства оленей, прокомментировал Павел Борзых.