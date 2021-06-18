В Железногорске прохожие обнаружили запертого в машине 8-месячного ребенка Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорке в одном из дворов прохожие обнаружили 8-месячного ребенка, оставленного в салоне машины. Малыш громко плакал от испуга, но матери поблизости не было. Тогда очевидцы вызвали полицию. Наряд прибыл оперативно, еще до появления матери. Ее личность установили быстро. В конце концов 35-летняя местная жительница появилась и удивилась, увидел возле своей машины людей.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции женщина пояснила, что оставила дочь одну в машине, потому что она спала. Отлучилась якобы на несколько минут – отводила старших детей на мероприятие.

- Сотрудники ГИБДД привлекли женщину к ответственности за оставление в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица. Правонарушительнице предстоит заплатить административный штраф в размере 500 рублей, - пояснили в пресс-службе полиции.

Кроме того, на женщину составили протокол, его направят на рассмотрение на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.