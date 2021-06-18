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Происшествия18 июня 2021 12:00

Под Красноярском девушку едва не изнасиловали, но полиция не возбудила дело

Пострадавшая недоумевает, почему
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Под Красноярском девушку едва не изнасиловали, но полиция не возбудила дело

Под Красноярском девушку едва не изнасиловали, но полиция не возбудила дело

Фото: Мария ЛЕНЦ

В соседней с Красноярском Березовке произошло нападение на девушку. Она возвращалась домой, когда заметила, что ее преследует незнакомец. Попыталась скрыться, но мужчина догнал ее, схватил и потащил за ближайшее строение. Улица пустынная, вокруг никого, девушка попыталась отбиться, даже укусила мужчину за палец. На ее счастье к своему дому подъехал сосед и услышал ее крик о помощи. Он и спугнул насильника.

Заявление в полицию девушка написала. По ее словам, рассказала подробно все, что произошло. Однако возбуждать уголовное дело там отказались, не нашли состава преступления. Тогда вместе с родственниками она на машине выследила предполагаемого насильника, вызвала полицию, его забрали в отделение, затем, допросив, отпустили.

«Меня допросили, но сообщили, что ему ничего не будет, даже малейшего наказания, потому как состава преступления не было. Оказывается, чтобы его наказать, нужно было, чтобы он совершил надругательство» - написала пострадавшая в своем «Инстаграме».

В краевой полиции «ТВК Красноярск» подтвердили, что уголовное дело еще не возбуждено. От девушки действительно поступало заявление, по которому проводится проверка.