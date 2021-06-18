В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразились еще 135 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирус в Красноярском крае продолжает наступать. Так, по данным, опершатаба, в регионе за сутки заразились еще 135 человека. Общее число заболевших на 18 июня 2021 года оно составляет 75 445.

За сутки вылечились от коронавируса 80 человек, тогда как 17 июня выздоровевших было 75. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 69 091 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 7 человек. Общей сложности от болезни скончались 3857 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 15 236 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 313 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 962. Проведено тестов на коронавирус всего 2 820 361, из них за последние сутки 8 197, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.