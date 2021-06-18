Стало известно, сколько заработал в 2020 году глава Красноярска Фото: ИВАНОВА Диана

Подведены итоги декларационной компании за 2020 год. Стало известно, сколько заработал глава Красноярска Сергей Еремин: 3,34 миллиона рублей. Для сравнения в 2019 году доход градоначальника составил 2,89 миллиона рублей. Разница в плюс – почти 450 тысяч. Супруга мэра внесла в семейный бюджет за минувший год 1,46 миллионов рублей.

Что касается имущества. Из недвижимости по-прежнему 4 четыре земельных участка. Один из них Сергей Еремин использует под индивидуальное жилищное строительство. Есть два дома площадью 51,6 и 179,9 квадратных метров, баня, летняя кухня и гаражный бокс. На супругу оформлены квартира площадью 107 квадратов и одно машино-место на подземной парковке.

Автопарк семьи: Audi Q7, Jeep Wrangler, снегоход Lynx и мотоцикл Иж, мотовездеход CFMOTO и прицеп.