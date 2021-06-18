Маски никто не снимает! В красноярских автобусах ужесточили контроль за соблюдением масочного режима Фото: Мария ЛЕНЦ

В красноярском транспорте проводятся регулярные рейды. Проверяющие привлекают к ответственности нарушителей, снимают с линии транспортные средства и составляют административные протоколы.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Многие действительно решили, что коронавирус закончился, утратили бдительность. А ведь при тесном контакте, например, в автобусах, риск инфицирования возрастает в десятки раз. Если пассажир не носит маску или надевает ее неправильно, оставляя нос открытым, он может заразить окружающих. Очень важно сейчас не отступить, а усилить противоковидные меры – обязательно носить защитные маски в транспорте и чаще мыть руки после каждой поездки, - отмечает Елена Тихонова, главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Красноярского края. - Причем, я прошу учесть, что даже после прививки нужно себя защищать и минимум две недели соблюдать масочный режим.

Такие рейды департамент транспорта проводит ежедневно.В том числе специалисты проверяют те маршруты, на которые жалуются горожане в социальных сетях. Сегодня департамент транспорта и сотрудники полиции проверили соблюдение масочного режима в автобусах маршрутов № 6, 30, 49, 63, 65, 71, 77, 81, 83, 87, 98 в Центральном и Советском районах. За пол часа было выявлено два административных правонарушения и составлены протоколы.

– Во время рейдов мы видим, что пассажиры расслабились, многие отказываются надевать маски, - рассказывает Игорь Манченко, заместитель руководителя департамента транспорта. - За последнюю неделю участились конфликты в общественном транспорте. Всего за весь период - с мая 2020 по настоящее время, было проведено 1500 рейдов, проверено более 4000 транспортных средств, с линии снято более 550 автобусов и троллейбусов, а в отношении пассажиров и экипажей городского транспорта было составлено 127 протоколов за несоблюдение масочного режима.