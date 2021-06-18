В Красноярском крае составили ТОП-7 самых высокооплачиваемых вакансий Фото: Мария ЛЕНЦ

Агентство труда и занятости Красноярского края собрала информацию о самых высокооплачиваемых вакансиях на сегодняшний день. Таких оказалось 7 с заработной платой в размере от 82 до 180 тысяч рублей. Причем все предложения заявлены для работы не вахтовым методом.

Итак, в ООО «Шахтостроительное управление» (Норильск) требуется бурильщик шпуров 6-го разряда. Работодатель готов платить 180 тысяч рублей. Центр гигиены и эпидемиологии № 51 (Железногорск) примет заместителя главного врача с зарплатой от 147 до 150 тысяч рублей. Руководитель проектов в ООО «БНГРЭ» (Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция, Красноярск) будет получать 138 тысяч рублей.

Золотодобывающая компания «Золотая звезда» (Минусинск) готова взять в штат главного обогатителя. Его вознаграждение будет составлять 119 тысяч рублей. Программист 1С с заработной платой 105 тысяч рублей нужен ООО «УК НОК Групп» (Новоангарский обогатительный комбинат, Красноярск).

В ООО «Шуваев-1» (Емельяновский район) требуется тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. Заработная плата – 100 тысяч рублей. И Ачинский нефтеперерабатывающий завод примет в штат ведущего инженера с заработной платой 82,3 тысячи рублей. Заинтересовались? В таком случае подробную информацию можно получить на Интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края, портале «Работа в России», а также в центре занятости. Отметим, на сегодняшний день в краевом банке вакансий – 67 тысяч предложений постоянной работы.