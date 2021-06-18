В Красноярском крае отец погубил сына, подарив ему роковой подарок. Фото: ГИБДД

Права на вождение мотоцикла в России можно получить только с 16 летнего возраста. Следовательно, и садиться за руль мотоцикла – тоже. Видимо, отец 15-летнего подростка из деревни Агул (Ирбейский район) посчитал, что правила дорожного движения не для него написаны. А теперь ему остается только сожалеть об этом до конца своей жизни.

Мужчина подарил своему сыну на 15-летие старенький мотоцикл. Родственники разрешали ему на каникулы кататься. Ключи всегда находились в замке зажигания, подросток ездил, по словам аккуратно. Но накануне, 17 июня, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там сбил 14-летнюю девочку, которая шла по краю проезжей части во встречном направлении. После наезда мотоциклист опрокинулся в кювет.

Машина скорой помощи увезла обоих в районную больницу. У девочки диагностировали травмы различной степени тяжести. А вот 15-летнего спасти не удалось, он скончался, не приходя в сознание.

- Сотрудники ГИБДД призывают родителей подумать, прежде чем дарить детям смертельные подарки, такие как мотоциклы, мопеды, питбайки и электросамокаты, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе дорожной полиции.