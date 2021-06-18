ВТБ увеличил выдачи автокредитов в Красноярском крае и Республике Хакасия на 70%

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За первые 5 месяцев 2021 года ВТБ увеличил выдачи автокредитов в Красноярском крае и Республике Хакасия до 621 млн рублей, что на 70% превышает результат за аналогичный период прошлого года. В целом по стране ВТБ выдал около 40 тысяч займов на сумму 40 млрд рублей, что почти на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На российском рынке автокредитования, по прогнозам ВТБ, в первом полугодии объем продаж автокредитов может превысить 530 млрд рублей, что также примерно на 80% выше первого полугодия прошлого года.

«По итогам 5 месяцев мы видим высокие темпы роста автокредитования по всей России. Во многом на это повлиял рост стоимости автомобилей, а также государственная программа поддержки и доступность автомобилей на складах дилеров. Средний чек за пять месяцев вырос на 35%, до 1 млн рублей», — прокомментировал Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов — вице-президент ВТБ.

«Высокие темпы роста рынка по итогам 5 месяцев этого года были связаны с эффектом низкой базы, особенно в апреле и мае, с одной стороны, и сильным спросом, который отчасти был обусловлен опасениями по поводу возможного повышения цен на автомобили и доступности некоторых моделей на фоне трудностей с поставками комплектующих у мировых автопроизводителей, - с другой. Мы ожидаем, что по итогам 2021 года рынок может вырасти», - комментирует аналитик ВТБ капитал Владимир Беспалов.