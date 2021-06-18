Красноярским садоводам пообещали бюджетные деньги на развитие Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские садоводы, точнее садоводы, которые имеют загородные дачи и состоят в некоммерческих товариществах, могут получить деньги на развитие. Конкурс на получение грантов объявил региональный минсельхоз. Победители конкурса могут рассчитывать на сумму до 2 миллионов рублей и потратить их на строительство, ремонт или реконструкцию электросетей, дорог и объектов водоснабжения в своем дачном поселке. Заявки принимают до 9 июля 2021 года.

- Программа поддержки садоводства и огородничества работает в крае с 2017 года. За это время 228 садоводческих товариществ обновили электро-, водоснабжение и дороги. Более 250 тысяч человек улучшили условия пребывания на своих садовых участках, - прокомментировал первый замминистра сельского хозяйства и торговли края Александр Походин.

Добавим, что за четыре предыдущих года на поддержку садоводства и огородничества в крае выделено более 142 миллионов рублей. В этом году – 50 миллионов рублей. Из них 26 миллионов – на гранты.