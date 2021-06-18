«Парковаться надо было по-человечески»: жительница Красноярска разбила лобовое стекло иномарки, стоящей на тротуаре

Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске на парковке возле жилого дома по улице Норильской произошел вопиющий случай. Неизвестная девушка намеренно разбила лобовое стекло припаркованной машины, а затем еще несколько раз ударила по нему чем-то тяжелым. Видео с места варварства опубликовали в «ЧП Красноярск».

На кадрах отчетливо видно, как хрупкая девушка с силой что-то швыряет в лобовое стекло – появляются не просто трещины, а самые настоящие вмятины. Но жительнице Красноярска этого кажется мало, поэтому она добавляет еще несколько ударов и быстрым шагом покидает двор.

Большинство комментирующих видеоролик уверены, что это было наказание горе-водителю за неправильную парковку.

Фото: ЧП Красноярск

«Парковаться надо было по-человечески. оба хороши», «Молодец, может в следующий раз этот урод подумает когда парковаться будет» - считают жители.

Но многие все-таки встали на сторону пострадавшего автолюбителя, посчитав, что девушка предприняла слишком жесткие меры. А кто-то предположил, что это еще одна «мстительница», как в Железногорске. Только более трусливая, ведь в той истории девушка спалила машину дотла, а в этой пострадало лишь лобовое стекло.

Пока неизвестно, подал ли заявление в полицию владелец поврежденного авто. В МВД пообещали выяснить все подробности.