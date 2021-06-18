«Ростелеком» модернизировал «Систему 112» в Красноярском крае

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Красноярский филиал «Ростелекома» завершил проект по созданиюпрограммно-аппаратного комплексадля резервного центра обработки вызовов экстренных оперативных служб «112» в Красноярске и дополнительного центраобработки вызовов в Норильске.До этого система функционировала в режиме опытной эксплуатации.

Построенный в столице края резервный центр будет работать одновременно с основным, и в случае внештатной ситуации полностью готов принять на себя всю работу.Дополнительный центр улучшит качество и скорость обработки звонков, поступающих от жителей северных территорий, так как теперь они будут обрабатываться непосредственно в Норильске.

Работы по модернизации «Системы 112» «Ростелеком» выполнил в рамках государственного контракта, подписанного с Центром информационных технологий Красноярского края в октябре прошлого года. Средства на его реализацию выделены за счет субсидии по национальному проекту «Цифровая экономика РФ».

«Проведена большая многоэтапная работа. Кроме самого создания программно-аппаратного комплекса, его монтажа, настройки и успешного тестирования, сделана интеграция системы с Томской областью и Хакасией, а также системой ГЛОНАСС. Все это позволит сотрудникам службы “112” вести максимально точный прием и обработку поступающих вызовов», — рассказал директор Красноярского филиала «Ростелекома» Евгений Петров.

Рассматривается возможность дальнейшего улучшения работы системы. В ближайших планах компании и государственного заказчика — интеграция единого номера «112» Красноярского края, Кемеровской и Иркутской областей.