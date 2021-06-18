Уровень воды в Енисее за сутки снизился на 35 сантиметров Фото: Мария ЛЕНЦ

На 7 часов утра 18 июня уровень воды в Енисее резко снизился – сразу на 35 сантиметров. На данный момент он составляет 403,2 сантиметра.

Сброс воды на Красноярской ГЭС составляет 6 478 кубометров в секунду. Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ Красноярска и ЕДДС продолжают мониторинг паводковой ситуации в городе.

Список подтопленных территорий не изменился. Ознакомиться с участками, находящимися под водой и в зоне риска можно, пройдя по ссылке.

- В связи с повышением уровня воды в реке Енисей и затопления отдельных территорий островов Татышев, Отдыха, а также городских набережных, возрастает риск несчастных случаев, связанных с отдыхом у водных объектов. Затопленные территории небезопасны для прогулок. Убедительно просим вас соблюдать осторожность. Не отпускайте детей гулять одних к подтопленным территориям, при совместных прогулках строго следите за детьми, - добавили в мэрии Красноярска.