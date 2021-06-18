В центре Красноярска начинается ремонт дороги Фото: Мария ЛЕНЦ

В центре Красноярска начинается ремонт дороги. Речь идет о перекрестке улиц Горького и Ады Лебедевой. Как рассказали в администрации города, компания «КраТЭР» приступает к капитальному ремонту тепловой сети. В связи с этим с 18 июня на перекрестке будет временно ограничено движение транспорта.

Для обеспечения безопасности для проезда транспорта будут перекрыты следующие участки:

- по улице Горького на участке от дома на Горького, 24 до Ады Лебедевой будет закрыто две полосы движения;

- на перекрестке Горького и Ады Лебедевой будут перекрыты три полосы движения.

Кроме того, на Горького будет временно запрещена остановка и стоянка транспорта: по четной стороне – на участке от Республики до Ады Лебедеовй, по нечетной – на участке от Республики до Красной Армии.

Все ограничения будут действовать с 08.00 18 июня до 24.00 9 июля 2021 года. Водителей просят быть внимательными и учитывать эту информацию, выбирая маршрут и время движения.