Погода в Красноярске на 18 июня 2021: грядет небольшой дождь и потепление до +27 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В пятницу в Красноярск придет потепление, но пойдут дожди. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 18 июня 2021.

По данным гидрометцентра, 18 июня в Красноярске днем воздух прогреется до +27 градусов. Будет облачно, без прояснений и с небольшими осадками. Ветер ожидается ощутимый, максимальные порывы – до 3-6 метров в секунду.

Ночью же похолодает до +14 градусов. Ожидается переменная облачность и временами дожди. Ветер стихнет до 2-4 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня составит – 728-731 мм рт.ст.

Прогноз Яндекс. Погоды практически полностью аналогичный. Синоптики ожидают облачность и несильный дождь. Сила ветра составит около 3-4 метров в секунду, а максимальная дневная температура - до +27 градусов.

Ночью похолодает до +16-17 градусов. Сила ветра снизится до 2 метров в секунду. Атмосферное давление – 728-731 мм рт.ст.