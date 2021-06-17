В Красноярске на Карла Маркса, 128 ликвидируют «зебру» Фото: Мария ЛЕНЦ

Решение о ликвидации перехода было принято для снижения аварийности на данном участке. К такому выводу пришла рабочая группа по мониторингу улично-дорожной сети Красноярска. Ни водители, ни пешеходы не соблюдают здесь правила дорожного движения, что приводит к конфликтам и ДТП, в том числе и с пострадавшими.

Одновременно с этим, рядом есть безопасные переходы, регулируемые светофорами. Так, «зебра» на Карла Маркса, 128 будет ликвидирована с 1 июля 2021 года. Всех участников дорожного движения просят быть внимательнее. Новая схема будет действовать на постоянной основе.

- Вопрос демонтажа «зебры» рассматривался. Специалисты просчитывали разные варианты обеспечения безопасности на этом участке. В том числе – установку светофорных объектов непосредственно на этом переходе. Однако такой вариант был отклонен, так как работа пешеходного светофора на этом участке могла бы привести к увеличению заторов, - добавили в пресс-службе мэрии Красноярска.