В Красноярске два автобусных маршрута в тестовом режиме будут работать без кондуктора Фото: Мария ЛЕНЦ

С 21 июня пассажиры маршрутов №№22 и 26 будут оплачивать проезд самостоятельно. Автобусы оборудуют стационарными валидаторами, которые установлены на поручнях у каждого входа. Пассажиры смогут оплатить проезд картами любых банков.

Кроме того, во всех автобусах имеются уже привычные красноярцам QR-коды для оплаты через мобильное приложение. Для оплаты наличными или социальной картой, будет необходимо обратиться к водителю. В мэрии Красноярска подчеркивают, что это не считается нарушением.

Входить в салом пассажиры смогут через среднюю и заднюю дверь, а выходит – через переднюю.

- Эксперимент проводится для того, чтобы определить проблемные моменты. Безусловно, есть опасения, что это приведет к задержке в пути, ведь водители будут отвлекаться. По итогам тестирования системы будет проведена оценка, расписание может быть откорректировано. С водительским составом уже проведены инструктажи. Уже сейчас большинство пассажиров оплачивает проезд с помощью электронных опций. Еще раз рекомендуем всем использовать безналичный способ оплаты проезда: социальные и транспортные карты, мобильное приложение и банковские карты, - рассказал замруководителя департамента транспорта Красноярска Игорь Манченко.