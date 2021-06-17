Красноярское предприятие-изготовитель асфальтобетона признано лучшим участником нацпроекта «Производительность труда»

Награждение компании компании «ПК ДСУ». Фото: пресс-служба Федерального центра компетенций

Один из крупнейших производителей асфальтобетона и нерудных строительных материалов в крае предприятие «ПК ДСУ» стало лидером по сокращению времени производственных процессов. Компания, являющаяся участником национального проекта, получила награду на прошедшем в Нижнем Новгороде III Федеральном форуме «Производительность 360».

Рекорд «ПК ДСУ» впечатляет. Если раньше процесс производства 25 тонн материалов для строительства автомобильных дорог занимал 876 дней, то теперь всего 60 дней. Завод сможет выпускать дополнительно до 90 тысяч тонн асфальтобетона в год. При этом выручка предприятия увеличится на 400 млн рублей.

Опыт повышения производительности труда в «ПК ДСУ» будут тиражировать на предприятиях страны. Фото: пресс-служба Федерального центра компетенций

На форуме также были отмечены другие предприятия и регионы, ставшие лучшими по итогам 2020 года.

- Группа компаний «Лиард», куда входит «ПК ДСУ», была в первой волне предприятий, которые доверили экспертам Федерального центра компетенций анализ и совершенствование своих производственных процессов. И не прогадали, - прокомментировал успех компании Егор Васильев, министр экономики и регионального развития Красноярского края. - Подчеркну, что повышение эффективности предприятий в рамках нацпроекта достигается без существенных вложений со стороны собственника. Я искренне рад, что краевые предприятия достойно представляют наш регион на всероссийском конкурсе. Поздравляем победителя и желаем дальнейших успехов в бережливом производстве! Отдельная благодарность экспертам Федерального центра компетенций – благодаря их высочайшему профессионализму мы выводим экономику предприятий и, соответственно, края на качественно новый уровень.

Участники форума «Производительность 360» обменивались опытом в сфере бережливого производства и тиражирования лучших практик повышения производительности труда. Фото: пресс-служба Федерального центра компетенций

Успешный опыт повышения производительности труда в «ПК ДСУ» вошел в «Типовое решение по дорожному строительству и ремонту» для всех предприятий страны. В свою очередь, ГК «Лиард» будет тиражировать новый формат работы в других своих подразделениях.

Дополним, что в рамках национального проекта «Производительность труда» компаниям и предприятиям оказываются различные виды поддержки, стимулирующие повышение производительности труда, предоставляются займы, налоговые преференции. В проекте принимают участие 70 субъектов РФ, 2 613 предприятий по 519 направлениям деятельности. Одна из целей проекта – обеспечить прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики к 2024 году более чем 20%.