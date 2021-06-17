В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразились еще 134 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирус в Красноярском крае продолжает свое очередное восхождение. Так, по данным, опершатаба, в регионе за сутки заразились еще 134 человека. Общее число заболевших на 17 июня 2021 года оно составляет 75 310.

За сутки вылечились от коронавируса лишь 75 человек, тогда как 15 июня выздоровевших было 80. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 69 011 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 6 человек. Общей сложности от болезни скончались 3850 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 14 885 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 319 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 981. Проведено тестов на коронавирус всего 2 812 164, из них за последние сутки 7 315, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.