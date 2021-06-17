В Красноярске главу экстремистской организации отправили в колонию на 6 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

Железнодорожный суд вынес приговор 48-летнему жителю Красноярска. Его признали виновным в организации деятельности запрещенного религиозного объединения. Речь идет о Свидетелях Иеговы (запрещена в РФ), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, с августа 2017 по июль 2018 года мужчина активно принимал участие в организации и продолжения деятельности экстремистской организации.

Летом 2018 года его задержали, а зимой прошлого года дело было направлено в Железнодорожный суд на рассмотрение. В итоге 17 июня 2021 года красноярцу вынесли приговор:

- С учетом позиции стороны обвинения, а также данных о личности подсудимого, суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься руководящей деятельностью в общественных объединениях на срок 3 года, - передает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

В ведомстве добавляют, что в законную силу приговор пока не вступил.