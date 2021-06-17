Экс-начальника тыла Красноярской таможни уличили в получении взятки металлическим забором

Фото: Западно-Сибирский СУТ СК РФ

История началась летом 2020 года. По версии СК, тогда еще начальник отдела тылового обеспечения Красноярской таможни предложил своему поучаствовать в электронном аукционе на заключение госконтракта на поставку и монтаж рольставней для Сибирской электронной таможни, пообещав победу.

Сумма контракта составила 1,5 миллиона рублей. В итоге «правильная» организация выиграла аукцион и даже выполнила соответствующие работы. При этом качество работ оставляло желать лучшего, что, однако, не помешало бывшему начальнику тыла подписать акт приемки.

Естественно все это бывший таможенник делал для друга не за просто так. В благодарность на его даче установили металлический забор.

Таким образом, ущерб от действий обвиняемого составил 250 тысяч рублей, а взятку в виде забора комиссия оценила в 190 тысяч рублей. Раскрыли предприимчивого таможенника сотрудники ФСБ.

- Начальнику отдела тылового обеспечения Красноярской таможни Сибирского таможенного управления Федеральной таможенной службы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ. Центральным районным судом г. Красноярска по ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщает пресс-служба Западно-Сибирского транспортного СК.