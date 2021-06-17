Рекордный, юбилейный: Богучанская ГЭС выработала 110-миллиардный киловатт-час электроэнергии

Машинный зал БоГЭС. Фото: архив компании

Богучанская ГЭС выработала 110-миллиардный киловатт-час электроэнергии с момента ввода станции в эксплуатацию в 2012 году. За период с 1 января по 13 июня 2021 года БогГЭС произвела 8 млрд 668 млн кВт•ч.

Выработка электроэнергии на ГЭС зависит от водности реки и установленных Росводресурсами режимов работы водохранилища. Электростанция выполняет все требования Енисейского бассейнового водного управления и Объединенного диспетчерского управления Сибири, своевременно изменяя расходы по запросам речного транспорта и промышленных потребителей. С 11 июня в соответствии с оперативным решением ЕнБВУ для Богучанской ГЭС установлены расходы в диапазоне 2900-3500 кубометров в секунду, с условием обеспечения судоходных уровней на водопостах Богучаны и Татарка.

В феврале - марте расходы гидростанции были максимальными за всю историю и составили 4000 кубометров в секунду. Фактические расходы через гидроагрегаты в 2021 году превышают 3 498 кубометра в секунду, что на 274 кубометров в секунду больше, чем аналогичном периоде 2020 года.

Благодаря благоприятной гидрологической обстановке, эффективному планированию водно-энергетических режимов ГЭС на Байкале и Ангаре со стороны ЕнБВУ и профессионализму коллектива ГЭС, в феврале 2021 года Богучанская ГЭС установила рекорд месячной выработки 1 млрд 649 млн кВт•ч и рекорд выработки за одни сутки 60,63 млн кВт•ч. Рубеж выработки 100 млрд кВт•ч на Богучанской ГЭС был пройден в начале декабря 2020 года, 105 млрд – в начале марта 2021 года.