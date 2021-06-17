В Красноярске уровень воды в Енисее поднялся на 2,8 сантиметра Фото: Мария ЛЕНЦ

На 07:00 часов 17 июня 2021 года уровень воды в Енисее составил 438,2 сантиметра. Мощность сброса Красноярской ГЭС составляет 6 976 кубометров в секунду, передают в мэрии Красноярска. Главное управление по ГО, ЧС и ПБ города продолжает мониторинг паводковой ситуации.

При этом датчики водомерного поста «КрасКома» на острове Отдыха на 16:00 часов 16 июня показывали уровень воды в 425 сантиметров. Список затопленных участков, и территорий, находящихся в зоне риска, можно посмотреть, пройдя по ссылке.

- В связи с повышением уровня воды в реке Енисей и затопления отдельных территорий островов Татышев, Отдыха, а также городских набережных, возрастает риск несчастных случаев, связанных с отдыхом у водных объектов. Затопленные территории небезопасны для прогулок. Убедительно просим вас соблюдать осторожность. Не отпускайте детей гулять одних к подтопленным территориям, при совместных прогулках строго следите за детьми, - отмечают в мэрии Красноярска.

Добавим, что с 10 часов утра 17 июня сброс воды Красноярской ГЭС будет снижен на 500 кубометров.