В центре Красноярска водитель Honda разбился насмерть, влетев в столб

Фото: ЧП Красноярск

Трагедия произошла в 06:15 часов 17 июня 2021 года на улице Дубровинского. Как сообщают в красноярской ГИБДД, водитель автомобиля Honda двигался со стороны улицы Перенсона, но в какой-то момент съехал с дороги и на высокой скорости влетел в столб электроопоры недалеко от дома №84.

От полученных травм водитель скончался в машине скорой помощи. Ему было 30 лет. Был ли в крови молодого человека алкоголь, и что стало причиной аварии – пока неизвестно.

Утром госавтоинспекторы регулировали движение у места смертельной аварии. Однако сейчас движение на Дубровинского вновь открыто. Теперь дорожным полицейским предстоит выяснить все обстоятельства происшествия и разобраться почему водитель потерял управление.

В соцсетях красноярцы выразили соболезнования в связи со смертью мужчины. Однако отметили, что если бы у тротуара, где произошло ДТП были люди, жертв могло быть больше.