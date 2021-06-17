В Кировском районе Красноярска отменяется плановое отключение холодной воды Фото: ИВАНОВА Диана

Так, в «КрасКоме» сообщают, что полная остановка водозабора на острове Отдыха и отключения холодной воды на правобережье – отменяются. Перекрыть воду жителям Кировского района должны были уже завтра на два дня – с 18 по 20 июня.

Накануне, 17 июня, слесари «Краскома» провели на водозаборе необходимые работы и подготовили все оборудование к работе зимой раньше времени.

Однако совсем без отключений не обойдется:

- Замена запорной арматуры на сетях холодного водоснабжения будет выполняться в формате локальных отключений холодной воды по шести адресам в Свердловском и части Кировского районов, - передают в организации.

Первое запланировано уже на 17 июня. Но потерпеть без воды придется всего 4 часа. С 10:00 по 14:00 часов холодное водоснабжение будет приостановлено по следующим адресам:

- ул. Гастелло 23,24,25,26,27,28,29,30,32, 34,36, 37,38,39,40,41,42;

- пер. Маяковского, 1,1а,4;

- ул. Щорса, 6,8,10,12,14,16,20,22,24,18;

- ул. Павлова, 7,9, 11,13,15,19, 17;

- ул. Щербакова, 1,2,3,5,7,8,13,15, 9, 11, 12.

Подробнее ознакомиться с графиком отключений холодной воды можно здесь.

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