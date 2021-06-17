На Красноярской ГЭС решили снизить сброс воды и закрыть один затвор

На Красноярской ГЭС решили снизить сброс воды Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти решили снизить средний водосброс на Красноярской ГЭС. Так, с 10:00 часов 17 июня сброс сократится в среднем на 500 кубометров в секунду, сообщает «КрасКом».

До 21 июня 2021 года Енисейское БВУ установило предел объема сброса на ГЭС – около 6500 кубометров воды в секунду. Также сообщается, что планируется закрытие одного из четырех действующих водосбросных затворов.

- Сегодня на 08:00 часов уровень воды в р. Енисей на водомерном посту КрасКом в районе водозабора о. Отдыха составлял 427 см. Сброс воды по данным ЕДДС Красноярска на этот час — 6976 м3/сек, - добавили в пресс-служба «КрасКома».

Добавим, что, по словам руководителя Енисейского БВУ Любови Коротковой, сброс воды на Красноярской ГЭС будет продолжаться минимум до конца июня. В Красноярске же до сих пор действует режим готовности к ЧС.

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112. ЕДДС города Красноярска - 211-70-05.