Красноярские единороссы сдали кровь в честь Всемирного дня донора

Фото: Единая Россия

Актив партии «Единая Россия» из Красноярска принял участие в акции, посвященной Всемирному дню доноров. Единороссы традиционно отправились сдавать кровь в мобильный пункт заготовки, в этот день развернувшийся в холле МВДЦ «Сибирь». Массовые донации - отличный способ в текущих условиях пандемии спасти чью-то жизнь своей кровью.

- Это наша посильная помощь. Своей кровью мы можем помочь кому-то в трудную минуту, спасти чью-то жизнь. Может быть, в нашей помощи нуждается кто-то прямо сейчас. Помимо пандемии, ежедневно происходят аварии, несчастные случаи, и запас крови всегда должен быть. Это очень важно», - рассказывает исполнительный секретарь местного отделения партии и Кировском районе Красноярска Вероника Шабалина.

Фото: Единая Россия

Всего в акции поучаствовали более 50 человек. Мобильный пункт смог собрать за день более 20 литров крови.

Также по случаю праздника, были награждены красноярские почетные доноры. Это люди, сдавшие кровь более 40 раз в своей жизни. Двое самых молодых из них – 24-летняя Наталья Кузнецова и 23-летний Никита Чугунов были отмечены «Единой Россией». Подарки от партии им вручила Алена Миронова, окружной координатор по Сибирскому федеральному округу ВОД «Волонтеры-медики», победитель предварительного голосования по Октябрьскому округу №4.

Фото: Единая Россия

- Донорство – это культура. Это признак цивилизованного человека, который думает об окружающих, несет ответственность за ту часть себя, которую он передает безвозмездно в пользу другому человеку. Это действительно очень важно, мы очень вам благодарны. Прошу вас не останавливаться на этих почетных званиях, и продолжать регулярно сдавать кровь, - сказала Алена Миронова.

Отметим, в регионе продолжает свою работу волонтерский центр партии «Единая Россия». В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации партийцы активизировали профилактическую работу в территориях. Они призывают жителей соблюдать меры безопасности, напоминают о важности ношения масок и использования санитайзеров. Также партийные волонтеры оказывают помощь старшему поколению, которое находится в группе риска. Это помощь по хозяйству, приобретение необходимых лекарств и продуктов и другие виды помощи.