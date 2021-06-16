В Красноярском крае железногорских пенсионеров обучают правовой грамотности

Фото: пресс-служба ЗАТО г.Железногорск

В ЗАТО г. Железногорск продолжается цикл лекций по программе «Серебряный возраст – всё впереди», направленный на повышение правовой грамотности пенсионеров.

Двухдневные занятия провела кандидат экономических наук, доцент, старший преподаватель Уральского государственного экономического университета (г.Екатеринбург) Елена Молокова.

Во время первой встречи лектор подробно рассказала о составлении завещания и процедуре наследования. Затем участники занятий обсудили взаимодействие с управляющими компаниями, пути решения проблемы безнадзорных животных, узнали о правах жителей многоквартирных домов.

До конца года обучение в рамках программы «Серебряный возраст – всё впереди», пройдёт по девяти направлениям: информационные технологии и компьютерная грамотность, здоровье и физическая активность, правовые знания и финансовая грамотность, социальный туризм, культура и искусство, психология и растениеводство, а также творческое развитие и безопасность жизнедеятельности.

«Проект очень своевременный и нужный. У людей старшего поколения возникают вопросы по новым информационным технологиям, правовым и финансовым темам. В рамках программы железногорцы могут послушать лекции квалифицированных специалистов, задать интересующие их вопросы и найти информацию, которая сегодня им необходима», – отметил важность проекта руководитель комиссии по бюджету, финансам и налогам городского Совета депутатов Юрий Разумник.

Как уточнили в администрации ЗАТО, организатором проекта выступает некоммерческое партнерство «Информационный Альянс Атомные города».