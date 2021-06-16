Красноярские троллейбусы стали удобными для всех

Фото: пресс-служба администрации города

Благодаря участию Красноярска в нацпроекте «Безопасные и качественные дороги», троллейбусный парк на четверть пополнился новыми машинами, предназначенными для перевозки маломобильных пассажиров.Чтобы все специалисты, работающие на пассажирском транспорте, могли квалифицированно оказывать любым пассажирам необходимую помощь, красноярские инвалиды-колясочники Ольга Шикунова и Александр Мельников продолжают проводить специальные мастер-классы.

Сегодня обучение проходили водители троллейбусов, которые только этой весной вышли на маршруты.

Фото: пресс-служба администрации города

- Я считаю, что Красноярск семимильными шагами движется в сторону доступности,- считает Ольга Шикунова, инвалид-колясочник, инициатор обучения. - И наши «уроки доброты», как мы называем свои занятия, помогают транспорту стать удобнее для нас. Среди водителей красноярских троллейбусов основная часть –женщины, им особенно важно знать, как правильно закатывать инвалидную коляску весом под 100 кг в салон троллейбуса. Помимо технической стороны вопроса, мы обращаем внимание водителей на этику общения с инвалидами, напоминая, что с пассажиром сначала необходимо поздороваться и предложить помощь, а затем уже приступать к действиям.

Инструктажи прошли экипажи автобусов 14-ти городских маршрутов. Водители уверены, что такие встречи помогают оказывать маломобильным пассажирам именно ту помощь, которая им необходима.

- Развитию транспортной доступности большое внимание уделяет мэр города Сергей Еремин, - считает Игорь Манченко, заместитель руководителя департамента транспорта. - За последнее время в городе существенно увеличилось количество транспортных средств, оборудованных специальными откидными подъемниками – аппарелями–сейчас около 50% городского транспорта доступно для маломобильных пассажиров.