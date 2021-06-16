В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразились еще 129 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирус в Красноярском крае продолжает свое очердное восхождение. Так, по данным, опершатаба, в регионе за сутки заразились еще 129 человек. Общее число заболевших на 16 июня 2021 года оно составляет 75 176.

За сутки вылечились от коронавируса лишь 80 человек, тогда как 15 июня выздоровевших было 70. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 68 936 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 5 человек. Общей сложности от болезни скончались 3844 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 14 547 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 211 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 979. Проведено тестов на коронавирус всего 2 804 849, из них за последние сутки 3 640, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.