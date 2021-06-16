В администрации Красноярска наградили банковских работников, предотвративших кибермошенничества

Фото: пресс-служба администрации города

Благодарственные письма главы города за защиту средств горожан от преступных посягательств и за личное участие в недопущении случаев кибермошенничества вручены 11 сотрудникам различных красноярских банков.

С развитием цифровых технологий в арсенале преступников появляются новые способы обмана граждан. Бдительность сотрудников финансовых организаций является важным фактором по предотвращению такого рода правонарушений. Банковские работники, отмеченные благодарственными письмами, не допустили переводы средств мошенникам, которые представлялись работниками служб безопасности или органов внутренних дел. Зачастую специалистам приходится выступать в роли психологов, чтобы распознать случаи мошенничества на доверии. Если у них возникает подозрение в том, что вкладчик банка поддался обману, сотрудник может связаться с родственниками потерпевшего, якобы попавшими в беду и нуждающимися в немедленном денежном переводе, чтобы удостовериться, что с ними на самом деле всё в порядке.

Фото: пресс-служба администрации города

Кроме того, сотрудники постоянно проводят с клиентами беседы о финансовой грамотности, объясняют, как обезопасить себя от киберпреступников. Актуальность таких бесед сегодня велика.

«Тенденция к росту количества таких преступлений, к сожалению, сохраняется. Каждый день у нас в городе их регистрируется около пяти. Поэтому, я прошу вас продолжать работу по защите средств горожан, мы должны помочь красноярцам не попасть в такие неприятности», – заявил заместитель главы города – руководитель департамента общественной безопасности Алексей Шувалов.

Самое эффективное препятствие планам кибермошенников – это бдительность и внимательность граждан.

Чтобы не стать жертвой преступников, необходимо придерживаться следующих правил:

- никому и никогда не сообщать реквизиты и пин-код банковской карты;

- не передавать карту другим лицам, немедленно блокировать доступ к ней в случае потери;

- при замене сим-карты своевременно принимать меры по отключению услуги «мобильный банк» и иных сервисов;

- не прибегать к помощи или советам третьих лиц при проведении операций с банковской карты;

- соблюдать осторожность при совершении различных сделок в интернете, никогда не переходить по подозрительным интернет-ссылкам;

- не переводить денежные средства под подозрительным предлогом – для получения компенсации, выкупа, задатка, страховых взносов и прочее.

Если вы стали жертвой мошенников или в отношении вас была совершена такая попытка – незамедлительно обратитесь в полицию и банк, чтобы приостановить операции по переводу денежных средств.