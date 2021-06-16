Сотрудники ГИБДД призывают водителей самокатов не гонять по городу

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Красноярские инспекторы ГИБДД призывают красноярских любителей самокатов не гонять по городу, а передвигаться по тротуарам со скоростью пешеходов. Ведомство сообщает, что проведенные неоднократно краш-тесты показывают, что самокаты представляют серьезную опасность для тех, кто окажется на их пути.

- Вес водителя и самого транспортного средства в среднем составляет около 100 килограммов. Если на пути следования такого тяжеловеса встанет пешеход, то при столкновении последний получит серьезные травмы, - рассказывают в ГИБДД.

Сейчас на набережной Енисея в районе Дубровинского и на острове Татышев действует скоростное ограничение для электрических самокатов. Скорость транспорта не должна превышать 15 километров в час. Также использование данной техники не предусмотрено в парке «Гремячая грива» и в выходные дни на пешеходных зонах проспекта Мира, закрытых для машин.