Десятилетний красноярец станет хранителем мяча на одном из матчей «ЕВРО-2020»

Скриншот с конкурсной работы Данилы

Юный житель Красноярска стал хранителем мяча на Чемпионате Европы по футболу EURO-2020. Данил Будников получил право выйти на поле с именитыми футболистами и вынести игровой мяч. Как сообщает мэрия краевой столицы, 10-летний мальчик стал хранителем в предстоящем матче между сборными Финляндии и Бельгии, который пройдет 21 июня в Санкт-Петербурге.

Как рассказал в соцсетях папа Данила Дмитрий, его сын в преддверии своего дня рождения решил поучаствовать в конкурсе на самое креативное набивание мяча от компании «Фольксваген». Мальчишка представил сразу 3 конкурсных работы и одна из них стала лучшей по мнению комиссии.

В ближайшее время папа с сыном-хранителем отправятся на матч, где сначала Данила вынесет мяч, а затем они будут наслаждаться просмотром состязания. Перелет, билеты на футбол и проживание оплачивает «Фольксваген».