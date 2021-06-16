130 тысяч абонентов Красноярского края, Хакасии и Тывы подключили интерактивное телевидение от «Ростелекома»

Фото: Ростелеком

Красноярский филиал «Ростелекома» зарегистрировал подключение 130-тысячного абонента интерактивного телевидения. С начала года рост абонентской базы составил 13 тысяч новых пользователей. Лидерами по количеству подключений являются Красноярск, Абакан и Кызыл.

Интерактивное ТВ на базе широкополосного доступа в интернет «Ростелеком» предоставляет в Красноярском крае, Хакасиии Тыве более 10 лет.Приток абонентов в том числе обусловлен возможностью подключения к мультимедийной платформе Wink, которая передает видео в качестве HD и Ultra HD (4K). Среди востребованных опций — управлениепросмотром,возможность смотреть видео на мобильных устройствах вне дома и доступ к бесплатным фильмам и сериалам.

В рамках пакета «Трансформер»дополнительно к базовой группе, содержащей 192канала, абоненты«Ростелекома» могут подключитьлюбыепятьмини-пакетов, собранных из тематических каналов или видеоконтента. Мини-пакеты можно самостоятельно менять на новые ежемесячно.Кроме того, в «Трансформер» входят подписка на видео «Онлайн-кинотеатр» (это 10 000 фильмов и сериалов) и постоянно действующая 5-процентнаяскидка на покупку контента из фильмотеки. До 31 августа провайдер предлагает воспользоваться акцией «Максимальный доступ 2021», где предусмотрено подключение всех 22 мини-пакетов без дополнительной платы.

«Мы сконцентрированы не только на постоянном улучшении качества услуг, но также на совершенствовании процессов обслуживания клиентов. Сегодня, чтобы подключить услуги “Ростелекома”,достаточно позвонить в контактный центр или зайти на официальный сайт компании и заполнить заявку. Управлять телевидением — менять пакет каналов, подключать или отключать подписки —абоненты могут через интерфейс самой ТВ-приставки. Мы переводим процедуру подключения в удобный онлайн-формат», — рассказала руководитель группы бизнес-анализа массового сегмента Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Наталья Кузакова.

Кроме видеосервисаWink, домашнего интернета, мобильной связи ивидеонаблюдения, провайдер предлагает цифровые сервисы для дома, гейминга и интеллектуального развития детей и подростков. Подключать их можно в комплекте, что более выгодно для абонентов.Подробная информацияна сайте или по телефону 8 800 100 0800 (звонок бесплатный).