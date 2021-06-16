Погода в Красноярске на 17 июня 2021: дождь и резкое потепление до +26 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В четверг в Красноярск придет потепление, но пойдут дожди. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 17 июня 2021.

По данным гидрометцентра, 17 июня в Красноярске днем воздух прогреется до +26 градусов. Будет облачно, без прояснений и с осадками. Ветер ожидается ощутимый, максимальные порывы – до 4-8 метров в секунду.

Ночью же похолодает до +14 градусов. Ожидается переменная облачность и дожди. Ветер стихнет до 2-4 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня составит – 730-733 мм рт.ст.

Прогноз Яндекс. Погоды практически полностью аналогичный. Синоптики ожидают облачность и дождь – утром и ночью небольшой, а днем и вечером практически ливень. Сила ветра составит около 2-3 метров в секунду, а максимальная дневная температура - до +24 градусов.

Ночью похолодает до +15-17 градусов. Ветер останется на том же уровне. Атмосферное давление – 741-743 мм рт.ст.