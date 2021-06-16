Паводки в Красноярске на 16 июня 2021: уровень воды в Енисее снизился еще на 4,2 сантиметра Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ городской администрации и ЕДДС продолжают мониторинг паводковой ситуации. Рассказываем, как проходят паводки в Красноярске на 16 июня 2021.

На 07:00 часов 16 июня 2021 года уровень воды в Енисее снизился еще на 4,2 сантиметра. Сейчас он составляет 435,4 сантиметра. При этом водосброс на Красноярской ГЭС увеличился до 7 000 кубометров в секунду. Список участков, затронутых паводком, а также территорий, находящихся в зоне риска, можно посмотреть здесь.

- Организовано оперативное реагирование дежурных служб в условиях возможного подтопления территорий и выделение техники для своевременной откачки воды с проблемных участков. Ведется информирование руководителей организаций, находящихся в береговой полосе, компаний, управляющих жилым фондом, собственников жилых домов об угрозе подтопления, - передают в мэрии Красноярска.