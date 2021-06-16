В Красноярске более 108 нарушений масочного режима зафиксировано в первой половине июня

Число заболевших ковидом довольно быстро увеличивается Фото: Мария ЛЕНЦ

Масочный режим в Красноярске никто не отменял, но многие жители считают, что их это не касается и разгуливают без масок в общественных местах. Тем временем в крае отмечается серьезный прирост заболевших коронавирусной инфекцией. По состоянию на 15 июня в регионе зафиксировано 115 заразившихся, данные на 16 число еще получены. Отмечается также увеличение ковидных пациентов в реанимации и на аппаратах ИВЛ.

Одной из причин внезапного прироста заболевших, как считают специалисты, является не соблюдение масочного режима в общественных местах. В течение двух недель специалисты администрации и сотрудники полиции проверяли соблюдение масочного режима в торговых объектах, на остановочных пунктах и предприятиях общественного питания.

По данным мэрии, за первые две недели июня составлено 108 административных протоколов за не ношение средства защиты органов дыхания. Специалисты проинспектировали 748 объектов, из них 577 объектов торговли, 43 предприятия общественного питания и 164 остановочных пункта. Нарушения выявлены на 174 объектах. Участники рейдов провели около 350 бесед с горожанами.

Напомним, что для нарушителей предусмотрена административная ответственность: штрафы для граждан – до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч.