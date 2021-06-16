Уровень воды в красноярском Енисее снизился на 4,2 сантиметра

Фото: Мария ЛЕНЦ

По состоянию на утро 16 июня в красноярском Енисее зарегистрировано снижение уровня воды. Как сообщают в пресс-службе мэрии города, вода опустилась на 4,2 сантиметра. Общий уровень сейчас составляет 435,4 сантиметра.

На ГЭС продолжается сброс воды – сейчас мощность находится на уровне 7000 кубометров в секунду. В ближайшее время увеличивать поток не запланировано.

Администрацией города организовано оперативное реагирование дежурных служб в условиях возможного подтопления территорий и выделение техники для своевременной откачки воды с проблемных участков. Ведется информирование руководителей организаций, находящихся в береговой полосе, компаний, управляющих жилым фондом, собственников жилых домов об угрозе подтопления.

В зоне риска подтопления:

правый берег:

- устье ручья Лалетино (ул. Турбаза);

- коттеджный поселок «Английский Парк»;

- устье реки Базаиха: ул. Сплавучасток, Стадионная;

- микрорайон Пашенный: ул. Складская, Графитная, Судостоительная;

- береговая полоса в районе моста 777;

- прибрежный участок по улице Рейдовая.

Левый берег:

- дома по улице Лесная вдоль береговой линии.