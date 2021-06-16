После взрыва газового баллона в Железногорске пострадали два человека

Фото: ЧП Железногорск

В Железногорске, Красноярский край, в гаражном кооперативе взорвался газовый баллон. По информации МЧС, в происшествии пострадали два человека.

Все произошло 12 июня в 10:28 утра, в машине ВАЗ 2106 взорвался газовый баллон, хранившийся в салоне. Пламя сразу захватило весь автомобиль, появилась угроза перехода огня на стоящие рядом гаражи. Очевидцы сразу сообщили о взрыве пожарным. Из-за взрыва пострадали двое мужчин, находившиеся возле автомобиля. Они получили различные травмы и серьезные ожоги. Оба были госпитализированы.

Фото: ЧП Железногорск

В МЧС рассказали, что причиной возгорания стало нарушение правил противопожарного режима при проведении огневых работ. Площадь пожара составила 4 квадратных метра, автомобиль полностью выгорел.

Пользователи соцсетей сообщают, что один из пострадавших мужчин погиб, а второй находится в реанимации, врачи продолжают бороться за его жизнь. «Комсомольская правда» направила запрос в минздрав, чтобы подтвердить или опровергнуть данную информацию , но ответ пока не получен.