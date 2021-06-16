Житель Красноярского края пустил за руль 11-летнего пасынка

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В Курагино сотрудники ДПС остановили автомобиль с 11-летним водителем на одной из самых оживленных улиц. Но когда автоинспекторы подошли к машине, за рулем уже оказался взрослый мужчина. Как сообщают в МВД, житель края поменялся с пасынком местами, пытаясь избежать наказания.

Оказалось, что автомобиль «Тойота» принадлежит 37-летнему мужчине, а за руль он сам посадил своего 11-летнего пасынка, чтобы тот смог научиться навыкам вождения.

Сейчас на владельца автомобиля составлен административный материал за передачу права управления транспортом лицу, не имеющим водительского удостоверения. Мужчине грозит штраф в размере 30000 рублей.

Также инспекторы ДПС сообщили в инспекцию по делам несовершеннолетних о недопустимом поведении законных представителей и привлечении их к ответственности за ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению и защите прав и интересов ребенка.