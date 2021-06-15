Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 июня 2021 15:08

Красноярская прокуратура настаивает на расселении аварийного дома на улице Озерной

До 2030 года он вряд ли выдержит
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Красноярская прокуратура настаивает на расселении аварийного дома на улице Озерной

Красноярская прокуратура настаивает на расселении аварийного дома на улице Озерной

Фото: ИВАНОВА Диана

Прокуратура Железнодорожного района Красноярска через суд добивается изменения сроков расселения жильцов аварийной двухэтажки на улице Озерной. Как рассказали в пресс-службе ведомства, межведомственная комиссия признала дом непригодным для проживания еще в августе 2017 года. Однако сроки для расселения были установлены на далекое будущее – на 2030 год. То есть семьи должны еще 13 лет ждать своей участи и при этом опасаться неприятностей. Жильцы начали писать во все инстанции. И их услышали.

- Прокуратурой района с участием специалиста Службы строительного надзора и жилищного контроля края проведен осмотр дома, в ходе которого выявлены следы разрушения на стенах, прогибы перекрытий, износ части конструкций. В целях защиты прав жильцов дома прокуратура направила в суд иск о возложении на муниципалитет обязанности изменить срок расселения многоквартирного жилого дома на 2021 год, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время судебные разбирательства продолжаются.