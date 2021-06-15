Красноярская прокуратура настаивает на расселении аварийного дома на улице Озерной Фото: ИВАНОВА Диана

Прокуратура Железнодорожного района Красноярска через суд добивается изменения сроков расселения жильцов аварийной двухэтажки на улице Озерной. Как рассказали в пресс-службе ведомства, межведомственная комиссия признала дом непригодным для проживания еще в августе 2017 года. Однако сроки для расселения были установлены на далекое будущее – на 2030 год. То есть семьи должны еще 13 лет ждать своей участи и при этом опасаться неприятностей. Жильцы начали писать во все инстанции. И их услышали.

- Прокуратурой района с участием специалиста Службы строительного надзора и жилищного контроля края проведен осмотр дома, в ходе которого выявлены следы разрушения на стенах, прогибы перекрытий, износ части конструкций. В целях защиты прав жильцов дома прокуратура направила в суд иск о возложении на муниципалитет обязанности изменить срок расселения многоквартирного жилого дома на 2021 год, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время судебные разбирательства продолжаются.