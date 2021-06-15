Министерство экологии Красноярского края проверяет информацию о загрязнении реки Маны Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Инспекторы министерства экологии Красноярского края проверяют информацию о загрязнении реки Маны. О том, что в притоке Енисея помутнела вода, сообщают жители расположенных на реке поселков. В соцсетях и мессенджерах появились фотографии. Под подозрением оказались золотодобывающие предприятия, которые работают на берегах Маны и ее притоках. Рейды уже прошли в Манском и Партизанском районах. Специалисты ведомства отобрали пробы воды ниже по течению от мест работы золотодобытчиков.

С мая инспекторы обследовали реки Мана, Мина, Большая Жайма, Малая Жайма и ручей Хабайдак. Выявлено загрязнение в реках Мина и Малая Жайма – вода была мутной, коричневого цвета. Ниже площадок по добыче золота инспекторы отобрали пробы воды. Результаты исследований показали, что в Партизанском районе в реке Мина превышены концентрации загрязняющих веществ по взвешенным веществам в 8 раз, металлам в 5 раз, отмечено содержание нефтепродуктов. На водном объекте Малая Жайма в Манском районе зафиксированы превышения по взвешенным веществам в 4 раза, металлам в 9 раз, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

В настоящее время министерство экологии согласовывает с краевой прокуратурой внеплановую проверку в отношении ООО «Среднеманское», которая ведет добычу золота на Мине выше по течению от места загрязнения.

- Проверки золотодобывающих организаций мы начали еще весной текущего года. На реке Мина, которая является притоком Маны, мы выявили загрязнения и в ближайшее время проверим работу предприятия, работающего на берегах этой реки. У нас есть основание полагать, что золотодобытчики могут быть причиной загрязнения рек. Будем пристально проверять работу таких природопользователей, – подчеркнула заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк.