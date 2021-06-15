В одной из красноярских поликлиник «мертвые души» заработали 2 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В одной из красноярских поликлиник работали «мертвые души». Сравнение иносказательное, но самое точное для тех, кто в списках числился, а на самом деле ни разу на работе не появлялся. Полиция завела уголовное дело, в настоящее время оно с обвинительным заключением уже направлено в Железнодорожный суд на рассмотрение по существу.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, на скамью подсудимых сядут 60-летний заместитель главного врача и 48-летняя старшая медицинская сестра. Они использовали данные знакомых, фиктивно оформляли их на должности санитарных работников в свою поликлинику. Деньги – зарплату и другие положенные бюджетникам выплаты – они снимали с карты, делили и тратили по своему усмотрению. Общая сумма ущерба, причиненного бюджету, составила более 2 миллионов рублей.

Несмотря на то, что в ходе следствия оба обвиняемых возместили весь ущерб, за злоупотребление должностными полномочиями им грозит до 4 лет лишения свободы.