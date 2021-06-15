В Туве зафиксировали подземные толчки Фото: Мария ЛЕНЦ

Южного соседа Красноярского края – Туву – минувшей ночью вновь трясло. Подземные толчки зафиксированы накануне, в понедельник 14 июня, в 23 часа 12 минут по местному времени. По информации Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, эпицентр землетрясения находится в 277 километрах от города Кызыла, в 30 километрах от границы с Монголией. Магнитуда подземных толчков составила 3,9. Интенсивность сотрясений в эпицентре составляла 4,7 балла по шкале MSK-64. Жертв и разрушений нет, к тому же эпицентр находится в малонаселенном районе и кроме точных приборов его почти никто не ощутил.

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