В Красноярске неизвестный напал на сотрудницу кафе Фото: Мария ЛЕНЦ

14 июня вечером неизвестный напал на сотрудницу кафе итальянского мороженого на проспекте Мира. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города, пострадавшая уже написала заявление и указала, что мужчина не был посетителем, а ворвался в кафе с улицы, несколько раз ударил ее, затем разбил посуду, собирался повредить витрину. Витрина уцелела, а дебошир скрылся.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Потерпевшей выдано направление на проведение судебно-медицинской экспертизы. Личность злоумышленника устанавливается, - прокомментировали в пресс-службе полиции.

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