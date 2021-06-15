В Красноярске сбежавшая игуана ползала по отливам жилого дома

Фото: greengrovekrsk

В «Зеленой Роще» Красноярска местная жительница заметила игуану, ползающую по отливам окон жилого дома на Тельмана. Крупная ящерица спокойно нежилась в лучах солнышка, но красноярка сразу сообразила, что пресмыкающееся потерялось, ведь такого питомца явно не оставили бы загорать одного за окном.

- Фото в соцсети загружено, посты по группам раскиданы, а что делать с самой игуаной? Домой не заберешь, страшно, а оставлять на улице тоже не вариант - признается спасительница.

На помощь пришли друзья, которые согласились предоставить ящерице временный дом, пока владелец не найдется. Необычный питомец провел у них почти сутки, пока хозяин его не забрал.

Найти любимую ящерицу, как не странно, помогли не соцсети, а обычный магазин в микрорайоне. Красноярка поделилась со знакомыми продавцами, что нашла потеряшку и оставила свои контакты. Они же услышали, как хозяин расспрашивал прохожих о своей игуане.

В комментариях к постам, жители Красноярска убеждали не отдавать ящерку старому владельцу, мол, слишком халатно он к ней относится, раз она по улицам одна шастает. Но девушка, обнаружившая игуану, твердо решила искать хозяев и не прогадала. Оказалось, что владелец ящерицы не бросал её на произвол судьбы, а просто вывел питомца на прогулку. Игуана испугалась резкого лая собак и сбежала. Сейчас владелец вместе со своим любимцем воссоединились.