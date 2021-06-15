Просто они очень скромные!

Александр Усс и Александр Мамаев. Фото из архива губернатора края

Красноярцев пригласили присоединиться к флэшмобу и рассказать о важных людях края, о которых не пишут в СМИ. Флэшмоб запустил в соцсетях губернатор Красноярского края Александр Усс. Сам он сделал пост о пилоте и руководителе компании «Аэрогео» Александре Мамаеве.

- Без него трудно представить авиационную охрану лесов, санитарные рейсы, связь с отдалёнными территориями края. Решительный, сосредоточенный, ответственный. Когда летишь с ним сквозь непогоду, снег и дождь, иногда кажется, что он несёт вертолёт на своих руках. Пилот от Бога. Наш человек!

Губернатор предложил всем желающим присоединиться к флэшмобу и опубликовать пост с хэштегами #нашилюди и #мыгордимся, а также отметить трёх своих друзей, чтобы они сделали то же самое. Александр Усс передал эстафету мэру Красноярска Сергею Еремину, министру культуры Аркадию Зинову и своему заместителю Сергею Пономаренко.